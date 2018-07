Rio confirma Courtney e Sesi faz escola em Osasco

O Rio, de Bernardinho, passeou na estreia na Superliga Feminina.

O time venceu sem dificuldades o fraco Valinhos por 3 sets a 0 e comemorou os 3 primeiros pontos na competição.

Juciely foi o único desfalque e acabou substituída por Mayhara. Nas demais posições o Rio teve força máxima.

Isso significa que os poucos que ainda insistiam na possibilidade de ver Roberta como titular caíram na realidade. A levantadora norte-americana Courtney Thompson, como era de se esperar, atuou normalmente os 3 sets.

Bernardinho deixa claro logo de cara que Courtney veio para jogar. A diferença entre as duas jogadoras, apesar da altura, é grande.

Diferente também é a filosofia entre Rio e Osasco. E como.

O conhecido entra e sai do Sesi ganha força e parece ter feito escola em Osasco. Se o técnico usou um time na primeira partida, mudou a escalação para o jogo contra Bauru.

Carcaces e Ivna reapareceram e Suelle e Lise voltaram para o banco.

Osasco ganhou fácil por 3 a 0 mesmo fora de casa. Se esperava mais de Bauru.

A estratégia de Luizomar é altamente perigosa e discutível. Se por um lado dá ritmo as principais jogadoras e deixa o grupo motivado por briga em duas posições, por outro passa insegurança, indefinição e prejudica o entrosamento.

Ivna, hoje, não pode ser banco. Suelle, taticamente, idem. Gabi e Carcaces disputariam em tese a outra vaga, mas não é o que se vê na prática.

O Rio, mais na frente, se Luizomar não se definir, vai agradecer.

Nos demais resultados da rodada, destaque para a surpreendente vitória do Rio do Sul de virada por 3 a 1 diante do Minas.

O Praia Clube abriu a Superliga derrotando em casa o São Caetano por 3 a 0. Klineman, norte-americana, ameaça dar trabalho.