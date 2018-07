Rio, de Bernardinho, pode ser o destino de Bjelica, ex-Osasco

Nanjing, CHINA.

Não será surpresa, embora a política atual não permita, Ana Bjelica trocar Osasco pelo Rio de Janeiro.

O blog apurou aqui em Nanjing que o interesse do clube carioca surgiu durante o mundial de clubes realizado na Ásia. Uma conversa informal com o médico da Sérvia confirmou que a negociação está em andamento.

Não é simples. Primeiro porque a política do novo patrocinador do Rio, SESC, não gosta da ideia de ter estrangeira no elenco.

Bernardinho teria que dobrar aqueles que pagam a conta, algo que Giovane Gávio, no masculino, não conseguiu e ficou sem jogadores de fora.

Bjelica, 25 anos, ganha em dólar, anda valorizada e tem propostas da Rússia e da Suíça. O que pesa a favor do Rio é o fato da jogadora sérvia ter vontade de permanecer jogando no BRASIL onde se adaptou com facilidade.

Osasco, que reduziu o orçamento, não pode brigar por ela. Bjelica chegaria para disputar posição com Monique.

Brankika Mihajlovic, companheira de Bjelica na seleção, foi campeã da Superliga sob comando de Bernardinho.