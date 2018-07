Rio do Sul amarela e banco salva Minas

Spencer Lee fez o diagnóstico corretíssimo.

Rio do Sul simplesmente ‘amarelou’ e vai lamentar durante muito tempo a oportunidade desperdiçada na abertura das quartas de final em Belo Horizonte.

O time catarinense teve tudo, ou quase tudo, para vencer o Minas fora de casa, abrir 1 a 0 na série e ficar perto de jogar a semifinal pela primeira vez na história.

O que se viu foram 3 equipes diferentes num só jogo. O Rio do Sul do primeiro e do terceiro set foi um, do segundo e do quarto foi outro e do quinto foi uma lástima. Vergonhoso o que o time (não) fez em quadra levando uma surra histórica no tie-break.

O mais curioso é que o próprio treinador pressentiu o que poderia acontecer ainda no quarto set quando disse para as jogadoras que elas estavam amarelando. Talvez o termo seja um pouco exagerado, mas retrata exatamente o que aconteceu a partir da vitória no terceiro set.

Alguém tinha que vencer e se Rio do Sul abriu mão da vitória, o Minas levou.

Venceu muito em função da pipocada do adversário e das entradas de Valquíria e Rosamaria.

O Minas abusou dos erros, foi instável, e Léia, logo ela, a grande responsável pela fragilidade na linha de passe. Esse jogo a líbero deve apagar do currículo.

A série está rigorosamente aberta.

Se não tremer em casa onde venceu 10 dos 11 jogos na competição, Rio do Sul pode forçar a terceira partida novamente em Belo Horizonte.

O Minas deve agradecer de pés juntos o resultado.

Rio do Sul mostrou ter bola para jogar de igual para igual. O problema é emocional.