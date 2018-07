Rio do Sul desafia CBV, contrata e deve salários para jogadoras e comissão técnica

É curioso.

Enquanto anuncia oficialmente a chegada de um novo treinador, Rogério Portela, Rio do Sul parece esquecer o que deixou para trás.

O clube, segundo o blog apurou, deve 3 meses de salários para as jogadoras.

O ex-técnico Moska, que dirigiu o time no segundo turno da Superliga, só recebeu 1 mês.

Lamentável a irresponsabilidade dos dirigentes.

É inaceitável.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, deveria proibir e vetar a participação dos clubes que se encontram nessa nessa situação.

No passado o regulamento exigia que as empresas cumprissem suas respectivas obrigações contratuais com os jogadores. Caso contrário ficariam fora da Superliga.

Hoje não.

Atletas continuam sendo lesados.