Rio fica sem Giovana, tira Carol Leite de São Caetano e dispensa Camila Adão

Camila Adão é mais uma que se despede do Rio no mundial do Japão. O blog apurou que o atual campeão da Superliga fechou a contratação da levantadora Carol Leite.

A jogadora atuou a última temporada pelo Rio do Sul e estava apalavrada com São Caetano.

Quando recebeu convite do Rio acabou desistindo de jogar em São Paulo e optou em trabalhar com Bernardinho.

Carol era uma das opções do técnico.

Giovana, que já tinha trabalhado com Bernardinho, também interessava ao Rio. A levantadora entretanto preferiu ser titular no Fluminense do que reserva de Roberta.