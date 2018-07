Rio prepara o troco, arma contra-ataque e deve surpreender mercado.

O Rio se arma nos bastidores e prepara o contra-ataque. E o blog apurou que será pesado e vai surpreender o mercado.

Perder Gabizinha e Natália, reforço considerado certo, para o Minas de uma só vez foi um golpe muito duro para Bernardinho.

Não se sabe o que foi mais doloroso por lá. Ficar sem as jogadoras da seleção ou a goleada histórica sofrida em Uberlândia e o vice da Superliga.

Nada disso foi bem digerido e a resposta deve vir rápida.

Bernardinho, segundo consta, não engoliu a saída de Gabizinha, muito menos a opção de Natália de jogar pelo Minas.

Fato é que a seleção que está sendo montada no Praia com as chegadas de Carli Lloyd, Carol e Rosamaria e as caras novas do atual campeão sul-americano enfraqueceram e muito o Rio.

Os rivais não devem se iludir. Vai ter troco.