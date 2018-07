Rio pressionado; Minas franco-atirador

Difícil prever o que pode acontecer no ginásio do Tijuca logo mais.

O Rio, que tinha a vaga na final praticamente assegurada após vencer fora de casa o primeiro jogo semifinal, entra pressionado.

O time carioca não esperava em hipótese alguma perder o segundo jogo.

Não estava nos planos da comissão técnica viajar novamente. Era vencer o Minas duas vezes no Tijuca e esperar a final do dia 23 na Arena da Barra.

Agora o planejamento precisou ser refeito. Querendo ou não o Rio estará terça que vem em Belo Horizonte para o quarto jogo.

A pressão hoje está toda do lado carioca, algo que as jogadoras estão acostumadas. Pelo menos a maioria delas.

A expectativa é saber como o time irá reagir após o resultado adverso e a primeira derrota em casa. Normalmente a equipe cresce nas adversidades. É raro ver o Rio perder duas vezes consecutivas. Não lembro.

Os últimos dias não devem ter sido nada fáceis.

O Minas, leve, entra simplesmente como franco-atirador. Paulo Coco e suas comandadas sabem que a responsabilidade está toda do outro lado.

O favoritismo e a obrigação de vitória são do Rio.

Se conseguir jogar solto, alegre, sem medo, não deixar se intimidar pelo adversário e pela arbitragem, errar pouco, ser agressivo no saque e alguém dividir a responsabilidade com Hooker no ataque, o Minas pode até sonhar em virar a série, algo que seria inédito em se tratando do Rio, de Bernardinho.