Rio que nada! China e EUA é o jogo da rodada em Ningbo.

Faltando 55 dias para os jogos olímpicos, o Rio de Janeiro, que recebe a primeira rodada do Grand Prix, fica em segundo plano.

O BRASIL venceu com sustos a Itália B, passou fácil pelo Japão e vai passar sem dificuldades o time B da Sérvia.

José Roberto Guimarães pouco pode testar. Apenas deu ritmo de jogo para Sheilla e Thaísa. Por sinal, ambas mostraram que muito em breve estarão no melhor da forma física e técnica.

O foco porém está muito longe da cidade que vai receber a olimpíada.

A comissão técnica da seleção deve estar atenta aos acontecimentos em Ningbo, na China. O quadrangular é disputado pelas donas da casa, Estados Unidos, Alemanha e Tailândia.

China e Estados Unidos, com força máxima, jogam no domingo e revivem a decisão do campeonato mundial da Itália em 2014.

É o jogo. São duas seleções que vão brigar pela medalha de ouro no Rio.

Diferente de Itália e Sérvia que levaram nas coxas a etapa de abertura da competição, lá em Ningbo a coisa será pra valer.

Tudo bem que a remodelada Alemanha não foi páreo para China e Estados Unidos, mas a Tailândia deu mais trabalho que o Japão ao BRASIL.