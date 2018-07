A base do time campeão brasileiro será mantida.

O Rio, que já tinha acertado a permanência da levantadora Roberta, está apalavrado com Gabi, Juciely, Drussyla e a líbero Fabi.

As 5 jogadoras irão renovar contrato. O novo acordo será assinado quando o time do Rio voltar do mundial do Japão.

A holandesa Anne não fica e se despede na competição.

O futuro de Carol ainda é incerto. Monique idem.

O Rio já trouxe a central Vivian.