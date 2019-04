Rio usa emocional, identificação com projeto e convence Drussyla que recusa proposta do Minas

Drussyla, pressionada, disse não ao Minas.

O blog apurou que a comissão técnica do Rio apelou, usou todos os artifícios possíveis, desde a questão emocional até a identificação com o projeto, para convencer a jogadora que acabou optando em permanecer mais uma temporada sob comando de Bernardinho.

O Rio não teria como competir com o Minas financeiramente, que ofereceu cerca de R$ 1 milhão, e apelou para o lado sentimental.

Funcionou.

O empresário, que foi procurado pelo blog e não quis comentar, e a jogadora cederam, mas ganharão em troca um aumento substancial, especialmente para os padrões do Rio.

Drussyla tem 22 anos, fez a base no Fluminense e está desde 2013 no Rio. Será o sétimo ano consecutivo dela no clube e dois títulos de Superliga conquistados.