Risco zero e alta previsível

Os médicos do HCor foram cirúrgicos.

A convivência forçada com Luizomar de Moura por 3 dias deixou ensinamentos.

O técnico de Osasco, não por acaso, foi liberado e recebeu alta exatamente no dia que o time definiria a classificação para a semifinal da Superliga.

Risco zero literalmente.

Para Luizomar e também para o time.

Foi uma partida sem sustos. Diversão garantida dentro e fora de quadra.

O ‘penetra’ Brasília caiu novamente e se despediu da Superliga em pouco mais de uma hora diante da torcida.

A facilidade foi tamanha que Jefferson, substituto de Luizomar, não precisou mexer no time durante os 3 sets. O técnico interino usou as mesmas jogadoras do início ao fim.

Osasco cumpriu tabela e não fez mais do que obrigação eliminando o ‘penetra’ da Superliga.

O time sai das quartas de final fortalecido principalmente no aspecto emocional.