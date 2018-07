Rixa com empresário afasta Fabíola do Praia. Pode sobrar para Bauru.

Há exatamente uma semana o blog cantava a bola.

A contratação de Fabíola pelo Praia estava encaminhada e dependia apenas de aval político para ser concretizada.

Pois é. Não andou.

E não andou porque o empresário Eduardo Fonseca continua agenciando a levantadora. Como tem portas fechadas também no Praia, onde é persona non grata na cidade e não entra no clube, a coisa deu para trás.

Bauru, que também tinha interesse na jogadora, se aproveitou desse imbróglio e até onde o blog apurou está perto de levar Fabíola.

A não contratação de Fabíola prova a força da ex-jogadora Ana Flávia. A empresária renovou o contrato de Fernanda Garay e gerencia a carreira de Claudinha.