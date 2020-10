Rizola confirma consulta de Bernardinho e crava: ‘Camila sempre segurou a pressão’

O blog procurou Antonio Rizola, técnico brasileiro que dirige a seleção da Colômbia.

Um dos maiores vencedores nas categorias da base do vôlei brasileiro, Rizola é um daqueles que não teve medo de seguir a carreira solo. Não faz parte da ‘geração guarda-chuva’.

Sob seu comando a Colômbia venceu o BRASIL no Pan, quase se classificou a seleção para a Olimpíada e entrou definitivamente no cenário internacional.

Nesse entrevista, Rizola confirma que foi procurado por Bernardinho, técnico do Flamengo, para se informar sobre Camila Gomez. O blog trouxe a informação assim que cravou a contratação da líbero. Ele tranquiliza o torcedor rubro-negro e enaltece as qualidades da jogadora.

Rizola diz que com ele ‘sempre segurou a pressão’.

Você foi consultado sobre a contratação da Camila?

Sim, o Bernardo me ligou pedindo informações técnicas dela, sobre as características técnicas e de comportamento. Só tenho elogios a ela como atleta e pessoa.

O que o torcedor do Flamengo pode esperar dessa jogadora?

Podem esperar uma atleta de muita garra , determinação e que não se dá por vencida.

Ela segura a pressão?

Camila desde cedo atuou pela Seleção de sua Liga (Valle) que equivale a nossa Federação Estadual e por Seleções da Colômbia na base. Nos Estados Unidos jogou em boas escolas e a sua última participação na Universidade do Texas foi ótima. Comigo em todas ocasiões sempre segurou.

Quais são as principais virtudes da Camila?

Ótima defensora, muito boa em recepção, leitura de jogo, velocidade de deslocamento e levantamento. Nunca desiste.

E sua participação na formação dela?

Como a de todo técnico, ela teve uma boa formação de base com os técnicos da Liga de Valle de Cauca, principalmente com o professor Angelo Quizeno. Depois trabalhou outros técnicos colombianos e estrangeiros, como o brasileiro Mauro Marasciulo. Cheguei em 2017 e fomos acrescentando trabalhos tanto na técnica como tática e principalmente fortalecimento de grupo e comprometimento com o trabalho.