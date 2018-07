Roberta rebate fama, se justifica, sorri e brinca: ‘Quanto menos esporro melhor’.

Nagoya, Japão.

Roberta, titular absoluta da seleção brasileira, vai longe. Quem garante é o técnico José Roberto Guimarães. O blog conversou com o treinador aqui em Nagoya logo depois de falar com a levantadora.

Nem Roberta tem noção do que representa e está alcançando. Deveria. Aos poucos porém a ficha vai cair.

Papo bom, descontraído e que conseguiu arrancar vários sorrisos da atleta. Ela se defende e diz que não é tão raro assim. Culpa a concentração.

Roberta mantém os pés no chão, diz que tudo aconteceu muito rápido, reconhece que ainda está conhecendo o técnico e garante seguir rigorosamente o que o misterioso Zé Roberto pede.

A humildade continua sendo uma de suas principais virtudes. Você sempre foi assim?

Sim. Sempre. Minha família me ensinou a ser humilde. A única coisa que aprendi é que não posso ser humilde demais porque podem pisar na minha cabeça. Mas continuo sendo uma pessoa simples. Gosto disso.

E por que a Roberta não sorri ou tem dificuldades de sorrir em quadra?

Porque jogo muito concentrada deve ser isso. Sou uma pessoa simpática e brinco. Sou normal. Só que dentro de quadra eu não me permito perder a concentração ainda mais na função que eu jogo. Mas as câmeras também só me pegam quando estou séria. Se ficarem em mim direto vão ver que eu sei sorrir também.

Você sabe o que representa para essa atual geração e consequentemente sua responsabilidade?

Não tenho noção dessa dimensão toda. As coisas aconteceram rápido demais. Me tornei titular no clube, fui para a seleção, joguei um Grand Prix, não fui chamada um período, agora voltei, ou seja, as oportunidades surgem. Mas acho que não sou só eu. Boa parte dessas meninas vivem essa mesma situação. Honestamente ainda não sei o tamanho disso tudo. Espero é estar representando bem o meu país.

Como a Roberta analisa a Roberta?

Eu me cobro demais. Para você saber até agora fico pensando porque botei a última bola do jogo contra a China para Tandara? Será que fiz certo? Deveria ter levantado para ela se a Natália rodou as 3 anteriores? Fato é que me cobro muito mesmo. Vida de levantadora é assim mesmo. Estou sempre aprendendo.

Como é seu relacionamento com o Zé Roberto?

Procuro seguir sim o que ele fala. É muita coisa para aprender e colocar em prática. Eu até brinco com as meninas e digo que quanto menos esporro melhor. Ele tem uma linha de raciocínio muito interessante. O Zé é uma pessoa muito misteriosa e brinca pouco. Eu estou aprendendo a conhecer ele e essa temporada o Zé me conheceu melhor também.

O que a Roberta fez em 2017 deve ter deixado o Zé Roberto com uma boa dor de cabeça…

O pensamento é esse. Dar sempre o máximo e ser lembrada. As meninas (Dani Lins e Fabíola) podem voltar no ano que vem. Claro que o pensamento é a Olimpíada daqui a 3 anos, mas se ele for para casa desde agora pensando um pouquinho em mim está ótimo.