Roberta será convocada para a seleção brasileira

Roberta, responsável direta pela classificação do Rio para a final da Superliga, será convocada para a seleção brasileira.

A lista será divulgada na próxima segunda, dia 4, mas o blog tem informações de que a levantadora está na relação.

O técnico José Roberto Guimarães vai chamar ainda Dani Lins de Osasco e Fabíola. O nome da experiente Carol Albuquerque não está descartado.

A jogadora, de 25 anos, curiosamente era a última opção da comissão técnica quando a convocação foi feita em maio de 2015.

Roberta acabou ganhando espaço com o pedido de dispensa de Fabíola e fez parte do grupo medalha de bronze no Grand Prix junto com Dani Lins.

Ana Tiemi e Macris, que jogaram o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, se nada mudar, não serão chamadas.