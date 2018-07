Rodada morna e previsível fecha 2015

A abertura do segundo turno da Superliga feminina foi marcada por resultados previsíveis. Rodada morna e sem graça.

Rio, Praia Clube, Minas e Osasco, os 4 primeiros, venceram sem sustos e mantiveram suas respectivas posições.

São Caetano e Rio do Sul resistiram um pouco mais, roubaram um set, mas não ameaçaram as vitórias de Praia Clube e Minas.

Rio e Osasco ganharam fácil de Valinhos e Bauru por 3 a 0.

Nem o Sesi teve dificuldades na rodada, muito embora o adversário tenha sido São Bernardo.

O penetra Brasília fez o jogo mais equilibrado e superou fora de casa o decadente Pinheiros por 3 a 1.

Nada mudou.

O Rio passa as festas de fim de ano mais líder do que nunca. O Praia é vice. O Minas se manteve em terceiro e Osasco amarga o quarto lugar.

Os resultados deixaram o Sesi ainda entre os 8 melhores e esquentou a briga pela oitava vaga.

O São Caetano passa a virada de ano no G8 com 13 pontos, mesma pontuação de Pinheiros e Bauru, ambos ainda rigorosamente com chances de classificação para os playoffs.

Valinhos e São Bernardo estão de férias.