Rodriguinho, suspenso por doping, opera o ombro e está fora da temporada

Suspenso preventivamente por doping, Rodriguinho está fora da temporada.

O blog apurou que o jogador do Cruzeiro operou o ombro e ficará pelo menos 3 meses parado. Essa é apenas a previsão inicial.

A cirurgia não muda os planos do clube já que não poderia mesmo contar com o atleta independentemente da decisão do departamento médico.

O Cruzeiro ainda aguarda posição oficial das autoridades para saber quanto tempo Rodriguinho pegará de gancho. O ponta, de 23 anos, foi flagrado em exame antidoping realizado durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto no Peru.