Rolê final e consagração do rodízio em Osasco

Quis o destino que exatamente um ano depois o rodízio de Osasco, tão criticado no passado, se consagrasse.

Foi assim, mexendo nas peças, percepção e extraindo o que cada jogadora tem de melhor, que o técnico Luizomar de Moura fez o time paulista vencer o terceiro set e se classificar para a decisão da Superliga.

Sim, porque o jogo contra o Praia pode ser dividido em duas partes: antes e depois do terceiro set.

O Praia finalmente jogou com dignidade e valorizou a vitória paulista por 3 a 1. A presença de Fabiana a partir do segundo set mudou a postura da equipe mineira. Alix e Daymi, enfim, justificaram a presença de duas estrangeiras.

O Praia, após empatar com mérito o jogo, errou quando Osasco estava mais pressionado. Abrir 20/17 e 24/22 e não fechar é fatal. E com consequências no ato seguinte.

Foi justamente o que aconteceu.

O Praia do quarto set foi aquele dos dois primeiros jogos. Presa fácil e emocional zero.

Osasco, como era previsto, ganhou do Praia e dele mesmo. Talvez em determinados momentos da partida tenha sido mais complicado superar a ansiedade do que o adversário.

Dani Lins, Tandara e Camila Brait conseguiram disfarçar bem. As outras não.

Aí surgiu a visão e o conhecimento da comissão técnica. O entra e sai, do tal rodízio, fez a diferença.

O maior exemplo teve Bjelica como protagonista no terceiro set. A sérvia, mal na frente, entrou para sacar e ganhou o set para Osasco.

Teve mais. Teve Gabi na vaga de Malesevic. Teve Paula no lugar da própria Bjelica e até Saraelen sentiu o gostinho do jogo.

Gabi e Paula ajudaram a mudar o roteiro inicial e o desenho que estava sendo escrito.

O que mais chamou atenção é que todas envolvidas no rodízio, especialmente Malesevic, normalmente discreta, jogaram bem. Bjelica fez 14 pontos. As duas juntas só não fizeram mais do que Tandara. E que diferença.

Ainda não acabou.

Fato é que independentemente do último ato, a classificação de Osasco para a final é a redenção de um projeto que começou sob desconfiança e que sai de cena, porque não terá mais o Liberatti como palco, consagrado.

14 jogos e 100% de aproveitamento.