Rosa nelas! Obrigado, Zé.

A coisa ainda está longe do ideal, tanto que a seleção brasileira andou se enrolando com a Tailândia, mas já dá para sonhar com dias melhores.

Não pelo que se viu no começo e sim pelo fim.

Rosamaria finalmente foi usada por José Roberto Guimarães na Suíça. Antes tarde do que nunca.

A jogadora do Minas, que sabe-se lá os motivos vinha sendo preterida por Drussyla e Amanda, entrou durante a partida e jogou os dois últimos sets na vitória por 3 a 1.

Tomara que a atitude do treinador seja um indício de que Rosamaria atue como titular daqui pra frente.

Drussyla, nada contra, virou a menina dos olhos de ouro. A boa performance nas finais da Superliga credenciou a atleta. Existe porém um certo exagero. Titular da seleção é forte demais.

O caso de Amanda é pior.

A única justificativa plausível para tamanha insistência da comissão técnica é o fato de já conhecer o potencial de Rosa e aproveitar a fragilidade dos adversários para testar Amanda.

Ainda assim é duro.

Tomara que as primeiras semanas de treinamentos e a viagem para Montreux tenham sido suficientes para convencer a comissão técnica, afinal errar é humano.

Fico imaginando como está sendo doloroso para Rosamaria ser banco, ainda que provisoriamente, de Amanda.