Rosamaria a caminho do Casalmaggiore

Rosamaria está perto de assinar com o Casalmaggiore, da Itália.

O blog apurou que as negociações evoluíram bem e hoje a tendência é que a jogadora permaneça no vôlei italiano. Valorizada no país, Rosa recebeu sondagens do mercado do Japão.

A brasileira chegaria para ocupar a vaga deixada pela norte-americana Danielle Cuttino.

O Casalmaggiore será dirigido por Carlo Parisi, ex-Monza, e contratou a ponta tcheca Helena Havelkova, a central Laura e a líbero Imma Sirressi.