Rosamaria perto do Praia Clube. Quem roda?

Primeiro Fabíola e agora Rosamaria.

A temporada mal terminou e o Praia anda agressivo no mercado. Conforme o blog antecipou, Rosamaria está fora dos planos do Minas para a próxima temporada.

Fora dos planos do Minas e apalavrada no Praia até onde o blog chegou.

A jogadora, que passa férias no exterior, deve desembarcar no BRASIL de casa nova. As negociações estão sendo conduzidas pelo empresário da atleta.

Ninguém fala sobre o tema. E nem pode.

Rosamaria ainda tem contrato com o Minas e o Praia naturalmente não quer desmotivar quem está jogando. Só que com a chegada dela alguém vai sobrar e possivelmente na ponta.

Garay já renovou e Rosamaria não será banco.

Quem roda?