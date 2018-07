Rubinho é escolhido para suceder Bernardinho na seleção brasileira

A tendência é o mistério durar ainda algumas semanas. Faz parte. Não será surpresa se Bernardinho optar em permanecer na seleção por mais um ciclo olímpico.

Hoje porém a tendência é que o treinador se afaste temporariamente e seja exclusivo do time feminino do Rio de Janeiro. O contrato do técnico com o clube carioca ainda está em vigência. Fora isso, os patrocinadores exigem a presença de Bernardinho no dia a dia e fundamentalmente nos treinos e jogos.

A ordem natural é que Rubinho assuma o lugar de Bernardinho na seleção e por indicação do ainda técnico campeão olímpico no Rio.

A mudança, se confirmada, representaria muito pouco na prática. A filosofia de trabalho continuaria exatamente a mesma, assim como os procedimentos para as convocações e os métodos de treinamentos.

Rubinho chegou na seleção adulta em 2006 para ocupar o lugar que era de Chico dos Santos, treinador de Portugal. Rubinho vem da seleção juvenil e trabalhou por quase 10 anos com o experiente Marcos Lerbach.

Jamais dirigiu nenhum time de ponta no BRASIL. Nunca foi campeão.

Rubinho, 46 anos, nunca escondeu o desejo de assumir a seleção principal.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, adota um discurso político. Diz oficialmente que a prioridade é manter Bernardinho. E assim será até que o mesmo se pronuncie.

Certo é que, caso resolva atender o pedido da família, ele não irá se afastar por completo. Vai viajar bem menos, cuidar da saúde, estar mais presente em casa e atuar como gestor ou coordenador das seleções masculinas.

Será ‘consultor’ direto de Rubinho, ou seja, nada será decido sem a aprovação de Bernardinho.