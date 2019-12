Ruído entre Walewska e Paulo Coco no Praia Clube

Para bom entendedor, meia palavra basta.

A declaração de Walewska após a derrota do Praia para o Rio em Uberlândia foi surpreendente. A jogadora responsabilizou diretamente Paulo Coco pelo resultado adverso de 3 a 0.

‘O que treinamos, jogamos’. Temos que preparar o treino melhor’.

Recado, em momento inapropriado, ao pé da letra.

A atitude não condiz com a história irretocável dela no esporte por onde passou. A crítica, talvez irritada pela postura do time e o recente fracasso no mundial, foi dura.

Corajosa e personalidade forte, Walewska sabe bem como funcionam as coisas. O ideal seria esperar o dia seguinte e debater o assunto com o treinador na frente do grupo ou, se for o caso, em conversa particular.

Se não agiu assim, deve ter seus motivos, afinal não foi uma declaração impensada. As consequências virão em breve.