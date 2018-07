Rússia corta levantadora, confirma Kosheleva e terá duas líberos na Olimpíada.

Yuri Marichev, técnico da seleção da Rússia, é mesmo imprevisível.

O treinador surpreendeu e optou pelo corte da levantadora Startseva. A jogadora participou de praticamente todo o ciclo olímpico e foi titular no Grand Prix.

Vera Vetrova será a reserva da agora titular Kosianenko.

Além de Startseva sobraram a ponta Ilchenko e a central Lyubushkina. Marichev já havia dispensado a jovem e promissora Malykh.

A Rússia será a única seleção que terá duas líberos na Olimpíada: Anna Malova e Elena Ezhova.

A boa notícia ficou por conta da recuperação de Kosheleva.

A Rússia terá no Rio as levantadoras Ekaterina Pankova (Kosianenko) e Vera Vetrova. Kosheleva, Yana Shcherban e Irina Voronkova são as pontas. Irina Zaryazhko, Irina Fetisova e Anastasia Shlyakovaya as centrais. As opostas são Nataliya Goncharova e Daria Malygina e as líberos Anna Malova e Elena Ezhova.

A Rússia está no mesmo grupo do BRASIL e estreia dia 6 contra a fraca Argentina.