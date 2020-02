Rússia descartada. Trentino, Modena e Perugia brigam por Lucarelli

A oferta do Dínamo Moscou, conforme o blog publicou no início do mês, continua de pé. Cerca de US$ 900 mil por um ano de contrato.

O clube russo porém pode esquecer.

O blog crava que Lucarelli não irá trocar o BRASIL pela Rússia.

O provável destino do jogador de Taubaté é a Itália. Rogério Teruo, empresário do atleta, está no Japão e confirmou a informação ao blog:

‘A proposta da Rússia realmente é muito boa em termos financeiros. Mas a gente entende que não é o melhor para o jogador nesse momento. A adaptação é sempre mais complicada, mas não fechamos as portas no futuro.’

Teruo não esconde a preocupação com a crise em Taubaté e disse que a tendência é Lucarelli jogar na Itália na próxima temporada:

‘É triste a realidade com 3 meses de atraso. Uma pena. Não tem como pensar em renovação nesse cenário. Tenho que pensar nos interesses do meu atleta. Pelo menos 4 times da Itália fizeram proposta. Trentino, Modena e Perugia vieram fortes com 2 anos de contrato. Recebi recentemente uma sondagem também do Piacenza, mas acho improvável’.

Perguntado sobre os valores que teriam sido apresentados, Teruo, por ética, preferiu não falar em números.

‘Nada muito diferente dos contratos de Juantonera e Leal, por exemplo’.

O blog apurou que Lucarelli, se a coisa concretizar, seria um dos 5 maiores salários do vôlei italiano.