Rússia, Estados Unidos e China confirmam favoritismo e estreiam com vitória na Copa do Mundo do Japão

Deu a lógica na primeira rodada da Copa do Mundo de vôlei feminino no Japão.

Os favoritos não decepcionaram e estrearam com vitória.

O blog estará presente na fase final da competição em Nagoya.

No jogo de abertura em Tóquio, a Rússia fez 3 a 0 na República Dominicana com parciais de 25/15, 25/18 e 25/18.

Goncharova, como de hábito, foi a maior pontuadora com 24 pontos. A República Dominicana mostrou bom aproveitamento no bloqueio, 10 pontos, 4 a mais que as russas, mas não conseguiu em nenhum momento equilibrar a partida.

Em Matsumoto, os Estados Unidos não deram chances a Coreia. As norte-americanas praticamente anularam Kim Yeon-Koung, craque da Coreia, que fez somente 10 pontos, e marcaram 3 a o com facilidade

O jogo narcou o retorno da levantadora Alisha Glass.

Destaque para o trio formado pela central Akirandewo, Kimberly Hill e a oposta Lowe.

Kiraly poupou Harmotto.

Ainda em Mastumoto, China e Sérvia fizeram o jogo mais equilibrado da rodada. A Sérvia abriu 1 a 0, mas permitiu a virada das chinesas que fecharam com 3 a 1.

A Sérvia abusou dos erros. Teve ótimo aproveitamento no ataque, especialmente com Mihajlovic, mas foi engolida no fundamento bloqueio pelo adversário.

A China somou 14 pontos contra apenas 3. A recepção da Sérvia falhou em momentos decisivos da partida, especialmente no segundo set quando poderia ter feito 2 a 0 no jogo.

Ting Zhu foi a jogadora mais efetiva da China.

Em Tóquio, Cuba ganhou de Quênia por 3 a 1.

Japão e Argentina e Peru e Argélia completaram a rodada.