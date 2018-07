Rússia ignora pressão, ginásio lotado, vence Turquia e é finalista

Não adiantou a pressão dos 7.500 torcedores, ginásio lotado e a arbitragem relativamente tendenciosa.

A Rússia superou todos os obstáculos, derrotou a Turquia em Ankara, confirmou o favoritismo e está na final do pré-olímpico feminino da Europa.

O jogo terminou 3 a 1 mas poderia ter sido 3 a 0 se as russas não tivessem sofrido um verdadeiro apagão a partir da metade do primeiro set quando acabaram sofrendo a virada e perdendo por 25/21.

Depois não.

Com relativa tranquilidade e autoridade, a Rússia fez 25/18, 25/12 e 25/20 liquinadno a partida.

Kosheleva marcou 22 pontos e Goncharova fez 14. A Rússia esteve impecável no bloqueio com 16 pontos em 4 sets contra 9 da Turquia.

O saque também funcionou muito para as russas. Foram 11 pontos no fundamento com destaques para Startseva e Shcherban.

A Turquia resistiu o quanto pode.

Ozsoy, solitária, não conseguiu fazer a diferença.

Rússia e Holanda decidem o pré-olímpico. A final será um reencontro da decisão do campeonato europeu em 2015. Na ocasião, a Rússia fez 3 a 0.

A Turquia jogará as últimas chances contra a Itália. Quem vencer terá uma última chance de jogar a Olimpíada participando, assim como o vice-campeão, do pré-olímpico mundial.