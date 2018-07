Rússia sai do buraco, mostra força e derrota Polônia no tie-break

A favorita Rússia quase caiu logo na estreia do pré-olímpico.

Apática e irreconhecível, a seleção russa foi completamente dominada pela Polônia nos dois primeiros sets sendo facilmente batida por 25/19 e 25/18.

Skowronska e Baranska deitaram e rolaram.

A reação aconteceu a partir do terceiro set com as presenças de Sokolva e Startseva.

A Rússia, ainda apresentando altos e baixos, chegou a fazer 19/13. A Polônia reagiu, empatou e virou para 22/21.

Sem direito a errar, as russas foram cirúrgicas no fim do set e fecharam com 25/22.

A Polônia sentiu a derrota e caiu fácil no quarto set por 25/14.

No tie-break o que seu viu foi muito equilíbrio até o décimo ponto. A partir daí prevaleceu a maior experiência e tradição da Rússia que confirmou a vitória por 15/10.