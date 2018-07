Rússia x Turquia e Holanda x Itália são as semifinais do pré-olímpico feminino

Estão decididas as semifinais do pré-olímpico europeu feminino.

A Rússia, única seleção 100%, vai enfrentar a Turquia. Do outro lado estarão Holanda e Itália.

A quarta rodada começou com a vitória tranquila da Rússia diante da Bélgica por 3 a 0.

A Holanda entrou em quadra na sequência e confirmou o surpreendente primeiro lugar do grupo A ao derrotar a Croácia por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/17 e 25/23. A Turquia ficou em segundo lugar.

Alemanha e Croácia foram eliminadas.

No último partida do dia estava em jogo a segunda vaga do grupo B entre Itália e Polônia. A vitória da Rússia sobre a Bélgica deixou italianas e polonesas no páreo.

A Itália abriu 2 a 0 com 25/18 e 25/22 dando impressão que venceria com facilidade. Os dois sets perdidos já haviam eliminado a Polônia que mesmo assim reagiu e empatou o jogo com 25/22 e 25/19.

A seleção da Itália só confirmou a vaga ganhando o tie-break por 15/13 e somando 2 pontos, chegando a 4 e deixando a Bélgica com os mesmos 4 pontos. A classificação foi obtida nos critérios de desempate, número de vitórias, 2 a 1 para a Itália.

As semifinais acontecem na sexta-feira, dia 8. Apenas o campeão garante vaga na olimpíada.

Segundo e terceiro colocados sobrevivem para o pré-olímpico mundial.

A seleção que perder a disputa do bronze fica fora dos jogos do Rio.