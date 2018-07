A vitória da Itália no Foro Itálico de Roma na primeira partida entre as duas seleções teria sido um mero acaso.

Essa pelo menos é a opinião de Bruno Rezende e compartilhada pelo técnico Rubinho.

Ambos deixaram claro que o resultado negativo aconteceu somente por causa das condições climáticas adversas.

Na ocasião, o BRASIL perdeu por 3 a 2.

É uma tese interessante e discutível.

No segundo jogo, de volta à normalidade, a seleção passou fácil pela Itália com 3 a 0na cidade de Florença.

A vitória do BRASIL realmente foi incontestável.

A Itália resistiu somente no primeiro set e depois virou presa fácil nas mãos da seleção brasileira.

As declarações de Bruno e principalmente de Rubinho desmerecem o feito dos italianos na última sexta-feira. Até parece que os italianos treinaram durante meses para a disputa da partida.

A Itália, se tanto, deve ter tido no máximo dois dias a mais de treino no Foro Itálico de Roma, ou seja, culpar as condições climáticas é simplesmente não reconhecer a superioridade do adversário.

Assim agiu Mauro Berruto, treinador da Itália.

Após a derrota de 3 a 0 em Florença, o técnico admitiu que o resultado do primeiro set foi decisivo para a partida e enalteceu o ‘excelente’ jogo do BRASIL.

Simples assim.

Saber perder é tão importante quanto saber ganhar.