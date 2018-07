Saída da líbero Léia da seleção brasileira não tem nada a ver com a chegada de Gabi

2017 acabou para a líbero Léia. Pelo menos em termos de seleção brasileira.

A jogadora conversou com o blog no fim de semana. Gentil como de hábito, Léia disse que pediu dispensa e que não volta mais esse ano:

‘Sem condições. Esse ano não volto. Estou sem foco por causa de problemas particulares e não consigo, você sabe como eu sou, treinar e ao mesmo tempo estar com a cabeça em outro lugar’.

A surpreendente saída de Léia da seleção brasileira não tem nada a ver com a chegada de Gabi.

A ex-jogadora de Osasco se apresentaria na terça-feira, dia 6, em Barueri junto com as futuras companheiras Gabizinha e Monique. Com a ausência de Léia, Gabi foi para Montreux com o grupo que jogou os amistosos contra a República Dominicana. seleção.

José Roberto Guimarães já tinha planos de testar Gabi na posição conforme o blog adiantou mês passado.

Léia, 32 anos, fez questão de agradecer a comissão técnica, que segundo ela, entendeu o motivo da saída precoce:

‘Todos me ajudaram muito e sou grata por tudo na seleção. Fui sincera. Apenas não soube conciliar profissão com a vida pessoal’.

Léia, que jogou a Olimpíada do Rio, renovou contrato recentemente com o Minas.