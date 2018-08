Saída da TV Globo explica final da Superliga Feminina em 3 jogos.

A TV Globo está fora da Superliga.

O blog apurou que a emissora, detentora dos direitos de transmissão do vôlei no BRASIL, não irá transmitir a principal competição do país.

A decisão da Globo de não mostrar a decisão da Superliga abriu brecha para que os clubes mudassem o regulamento e decidissem realizar a final em 3 jogos. A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, apenas acatou o pedido dos clubes sem resistência.

A audiência, até onde o blog chegou, não era satisfatória e os números contestados internamente. Fora isso, nenhuma cota extra foi vendida nos últimos anos o que incentivou a saída da Globo.

O SPORTV, que tem índices bem equilibrados de audiência, continuará exibindo com exclusividade a competição e agora também as finais.