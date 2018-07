Saída de Renan indica novo cargo para Bernardinho na seleção brasileira

A surpreendente saída de Renan Dal Zotto pode ser indicativo de que Bernardinho não deve continuar como técnico da seleção brasileira.

Renan, além de amigo pessoal e padrinho de Bruno, era o homem de confiança do treinador dentro da CBV.

Radamés Lattari segue rodando de posto e agora, não se sabe até quando, assume como diretor de vôlei de quadra.

A CBV oficialmente diz que Renan deixou o cargo por razões pessoais. O blog está apurando a informação.

Bernardinho ainda não se pronunciou sobre a permanência. Bruno, filho do técnico, declarou publicamente que prefere ver o pai apenas envolvido em um dos projetos. O treinador dirige o time feminino do Rio de Janeiro.

Hoje a tendência, conforme o blog antecipou no início do mês, é Bernardinho assumir a função de coordenador da seleção, ou seja, continuar mandando mas sem a presença obrigatória no dia a dia e nas viagens, administrando os treinos e participando diretamente das convocações.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/rubinho-e-escolhido-para-suceder-bernardinho-na-selecao-brasileira/

Rubinho é o mais cotado para exercer esse papel.

CBV e Bernardinho devem falar em breve sobre o assunto.