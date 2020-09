Santos, do campeão olímpico Rodrigão, desiste da Superliga C e faz duras críticas à CBV: ‘Palhaçada. Estão brincando com o vôlei’

‘Inacreditável e inaceitável. Mais uma vez somos prejudicados, nada contra Goiás que fez seu procedimento corretamente, mas é inadmissível o que está acontecendo, na reunião foi falado que não haveria mais mudanças das sedes, já divulgamos, falamos com prefeito e secretário de esportes, hotéis e restaurantes sem contar na contratação de atletas, nenhum respeito pela equipe que há 3 anos participa da competição e não deve um real pra ninguém, estão brincando com a vida das pessoas envolvidas no desenvolvimento do voleibol. Sendo assim estamos fora da competição por não acreditar que a mesma mereça respeito e seriedade, já havia mudado as datas de inscrições no último dia e agora simplesmente foi nos retirado a possibilidade de sediar a competição, espero que essa palhaçada esteja chegando ao fim. #inacreditavel