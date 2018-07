São Caetano, de Haírton Cabral, é destaque nos estaduais

Com a temporada encerrada para as seleções brasileiras, as atenções se voltam para os campeonatos estaduais.

Poucos na verdade são dignos de registro.

O campeonato paulista é ainda o melhor deles no feminino.

São Paulo ainda tem o principal estadual também no masculino. Mineiros e gaúchos porém evoluíram nas últimas temporadas.

O Rio, sob gestão ultrapassada, segue morto.

A vitória do São Caetano diante do Pinheiros foi a maior surpresa em São Paulo.

Não é de hoje que os times comandados por Haírton Cabral são competitivos. O treinador tem o mérito de montar equipes muito bem estruturadas mesmo com o orçamento infinitamente inferior aos grandes.

Não chega a ser o caso do Pinheiros, que também não investe pesado, mas coloca bem mais dinheiro que o São Caetano.

Curiosamente o confronto marcou o duelo particular entre Wagão e Haírton, técnico e assistente da seleção brasileira sub-23, campeã mundial.

Osasco, Sesi e Bauru são os demais semifinalistas.

No masculino, o Sesi espera por Taubaté, Campinas e São José para o início das semifinais.