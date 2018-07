São José acaba com o encanto de Montes Claros

Acabou o encanto de Montes Claros.

Depois de surpreender Taubaté, Sesi e Campinas, com méritos, Montes Claros decepcionou.

Favorito pela primeira vez, a equipe mineira não correspondeu a expectativa da fanática torcida e foi presa fácil nas mãos do experiente time de São José.

Apenas o primeiro set teve relativo equilíbrio quando os paulistas saíram perdendo, se recuperaram e viraram para fechar com 25/22.

Depois São José não tomou conhecimento de Montes Claros e passeou em quadra.

Ganhou com muita tranquilidade. Montes Claros não resistiu e foi facilmente batido por 25/13 e 25/14.

O trio formado por Rodriguinho, Diogo e Lorena, 17 pontos, que fez história com a camisa de Montes Claros, foi responsável direto pela vitória por 3 a 0.

O resultado deixa São José, com 3 vitórias, na liderança provisória da Superliga com 9 pontos. Montes Claros segue com 7.