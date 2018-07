Sarah Pavan, com pé na Olimpíada, reverencia Larissa, não descarta Osasco e explica saída do Rio de Janeiro

Fort Lauderdale, EUA.

Os fãs de Sarah Pavan no BRASIL não vão ter que esperar muito para ver a jogadora de perto novamente. Não será na quadra e sim na praia.

A canadense está com um pé na olimpíada do Rio de Janeiro.

A dupla SarahPavan/Heather Bansley é a número 3 do ranking mundial.



Sarah, distante e livre da ‘pressão’ de quando jogava no Rexona, no Rio de Janeiro, falou com o blog em Fort Lauderdale.

Como você está se sentindo na praia?

Me sinto ótima e plenamente adaptada. De verdade. No início foi complicado, mas a gente se superou. Admito que não esperava alcançar essa posição no ranking tão cedo, mas isso demonstra que estamos no caminho certo.

Então a Olimpíada é uma realidade?

Pelo jeito sim, mas vamos esperar a confirmação oficial ano que vem. Hoje formamos a melhor dupla do Canadá e a número 3 do mundo, portanto tudo caminha para esse lado.

A troca da quadra pela praia se justificou? Era esse seu objetivo?

Sim. Claro. Hoje a seleção do Canadá infelizmente não conseguiria a vaga olímpica. E qual jogadora não sonha em jogar uma olimpíada? Eu queria muito. Aliás, ainda quero e vi na praia uma chance real de realizar meu sonho.

Isso quer dizer que a Sarah desistiu da quadra?

Não. Não posso. Tenho contas para pagar (ela ri). Fechei contrato de apenas 4 meses para jogar na China. Depois retorno ao vôlei de praia.

Você consegue conciliar?

Não é que eu consiga. Eu preciso.

E como está sendo enfrentar as melhores duplas do mundo? Quem é a principal jogadora em atividade no circuito mundial?

Está sendo maravilhoso, um aprendizado único como atleta. Acho que a Larissa é uma referência. Ela é completa. Tem todos os golpes, ataca, bloqueia, passa, defende e lê o jogo como poucas conseguem fazer. É a melhor jogadora do mundo.

E você tem saudades do time do Rio de Janeiro?

Claro. Muitas saudades. Só fiz amigos e me comunico até hoje com a maioria. Fui muito feliz na cidade que realmente é maravilhosa. E dentro de quadra ganhei duas superligas. De certa maneira escrevi meu nome na história do clube.

Como foi trabalhar com Bernardinho?

Muito bom. Ótimo treinador, exigente, estudioso e que me fez crescer como jogadora.

Por que então o clube não renovou contrato com você?

Por causa da alta do dólar. Ficou inviável minha renovação em função do meu contrato ser em moeda estrangeira. Adoraria ter ficado por lá, mas sou profissional.

Você pensa em voltar?

Sim, claro. Um dia quem sabe. Deixei as portas abertas.

Voltar ao BRASIL significa poder também jogar em Osasco. E se você se recebesse uma proposta?

(Sarah ri novamente antes de responder). Olha, eu sempre daria preferência para o Rio, mas se a proposta fosse boa financeiramente eu jogaria sim.