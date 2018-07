Sayonara, Adenízia.

A lista pode engrossar.

Além de Natália e Thaísa, com propostas da China e da Turquia, respectivamente, mais uma jogadora brasileira caminha para deixar o BRASIL.

Trata-se de Adenízia, ex-Osasco.

O blog recebeu informações de que a jogadora interessa ao vôlei do Japão.

A iminente saída de Adenízia não seria surpresa.

O mercado no país não está fácil. O cenário é ruim com a maioria dos times cortando pelo menos 20% do orçamento.

Rio, Osasco e Praia estão fechados na posição.

A esperança, pequena diga-se de passagem, seria o Minas.