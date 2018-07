Se espremer, ainda sai suco

Foram mais de 15 anos de seleção brasileira. O currículo dele é invejável.

Tricampeão mundial, medalha de ouro nos jogos olímpicos de Atenas em 2004 e 8 vezes campeão da Liga Mundial.

Esse é Dante.

O jogador está no Japão. No último fim de semana ajudou o Panasonic a se classificar para as semifinais da V-league. O adversário será o Toray Arrows.

O Panasonic venceu o JKT por 3 sets a 0. Dante foi o maior pontuador com 19 pontos. Mas não foram os pontos de ataque que mais chamaram atenção. O ponta brasileiro saiu de quadra com 83% de aproveitamento no passe.

Dante é hoje um dos melhores atacantes do campeonato japonês.

A idade e o condicionamento físico foram as justificativas usadas para tirar Dante da seleção.

Aos 35 anos, o jogador não é mais nenhum juvenil.

Após a fatídica derrota para a Rússia há 4 anos em Londres, Dante começou a ser fritado pela comissão técnica até ser completamente esquecido das convocações.

Direito do treinador. Ponto.

O curioso é que Murilo, senador, terá a mesma idade quando o BRASIL disputar a Olimpíada do Rio. A questão nesse caso específico não é renovação e sim compromisso.

Política. Coisa pessoal.

Lucarelli é hoje única unanimidade entre os ponteiros. A deficiência é enorme na posição tanto que Bernardinho sonhava com o cubano Leal.

Dante atualmente não perde para Lipe, Lucas Loh e Maurício Borges. Não mesmo.

É um desperdício. Dante porém não deve se iludir. Ele conhece muito bem a maneira como a coisa é conduzida na seleção masculina.

Sendo assim, as chances do jogador ser convocado são rigorosamente as mesmas de Leal jogar a Olimpíada do Rio pelo BRASIL.