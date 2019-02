Melhor impossível.

A fanática torcida não sabia o que comemorar na Arena do Minas. A vitória do time contra o Pinheiros por 3 a 0 ou a derrota do Praia para o São Caetano por 3 a 1.

Os resultados valeram a liderança da Superliga para o Minas que abriu 3 pontos de vantagem sobre o rival. Fato é que nem o mais otimista torcedor esperava algo parecido.

Mas aconteceu e enquanto o Minas sobe, o Praia desce.

O melhor do BRASIL enfim é líder da Superliga.