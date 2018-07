Segunda fase da Copa do Mundo termina com Estados Unidos e Polônia na liderança

Se a Copa do Mundo terminasse hoje, Estados Unidos e Polônia estariam classificados para os jogos olímpicos do Rio em 2016.

As duas seleções são as únicas invictas na competição.

Depois de derrotar a Itália por 3 a 0 na rodada anterior, os Estados Unigos repetiram o placar contra o Egito. Anderson foi mais discreto e Sander Taylor foi o maior pontuador norte-americano com 14 pontos.

Foi a quinta vitória consecutiva dos Estados Unidos.

Jogando em Hamamatsu, a Polônia optou em poupar alguns titulares e quase se complicou diante da fraca Venezuela. Os poloneses perderam o primeiro set, mas viraram a partida e fecharam com 3 a 1.

Assim como os Estados Unidos, a Polônia alcançou a quinta vitória, mas soma 1 ponto a menos, 14 contra 15 dos norte-americanos, e está sem segundo lugar.

Com 20 pontos do gigante Muserskiy, a Rússia, na mesma Hamamatsu, mostrou que está em evolução e passou por cima do Irã com facilidade com 3 a 0.

A seleção russa foi aos 12 pontos e chegou a terceira vitória na Copa do Mundo.

A Argentina assumiu o quinto lugar depois de derrotar a Tunísia por 3 a 0.

Canadá e Austrália fizeram o jogo mais equilibrado da rodada com vitória canadense no tie-break com 20/18.

Fechando a rodada em Hiroshima jogaram Japão e Itália.

Mesmo contando com o apoio da fanática torcida, os japoneses não resistiram.

A Itália se impôs com naturalidade e fechou o jogo com facilidade com 3 a 0. Os italianos estão em quarto lugar com 4 vitórias e 1 derrota.

A Copa do Mundo terá breve pausa e recomeça no dia 16, quarta-feira.

As seleções se deslocam para Toyama e Osaka.

A sexta rodada marca Estados Unidos x Venezuela, Argentina x Egito, Itália x Irã, Canadá x Polônia, Austrália x Rússia e Japão x Tunísia.