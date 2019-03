Segunda para cumprir tabela

Proform.

Jogos que acontecerão por exigência da ocasião.

É dessa forma que Minas e Praia Clube entram em quadra logo mais abrindo os playoffs da Superliga. O primeiro vai até Curitiba, enquanto o segundo recebe o Fluminense.

Em ambos os casos, os adversários de Minas e Praia não oferecem o menor perigo e entram em quadra sem compromisso.

Curitiba se despede da torcida e da temporada com o dever mais do que cumprido. A inédita participação nas quartas de final deixa uma ótima imagem. Projeto gerenciado por gente do ramo e profissional.

O Fluminense não tem o que comemorar. É só torcer para a semana acabar logo.

Minas e Praia jogarão pensando nas semifinais e independentemente da fragilidade dos adversários e da gigantesca diferença técnica, não dá mais para poupar ninguém.