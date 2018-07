Seleção do Quênia ganha patrocínio de US$ 400 mil até 2018

Os números são irrisórios perto da realidade das grandes potências do vôlei mundial.

Fato é que o governo do Quênia, empolgado com o sucesso da seleção feminina, atual campeã africana e representando o país na Copa do Mundo do Japão, consegui fechar patrocínio por mais 3 anos.

A Companhia Nacional de Petróleo do país, que já investia na seleção, continuará bancando os custos até 2018. O valor estimado é algo em torno de 135 mil dólares por ano.

A seleção segue recebendo material esportivo, vestindo as cores do patrocinador e continuará sendo chamada de Malkia Strikers, nome da empresa.

O Quênia conquistou a terceira divisão do Grand Prix em 2015 ao derrotar o Peru na final.

Na ocasião, as jogadoras receberam o prêmio de 14 mil dólares do vice-presidente William Ruto.

O vôlei africano jamais teve tanto espaço no cenário mundial.

A mudança no formato de disputa do Grand Prix, decisão da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, acabou proporcionando maior visibilidade e abriu as portas para um mundo até então desconhecido.