Seleção masculina, à la Botafogo, vê feitiço virar contra o feiticeiro

O saque, logo ele, aquele fundamento tão elogiado e que decidiu jogos a favor do BRASIL na etapa do Rio de Janeiro, simplesmente arrebentou com a seleção brasileira em Belgrado na vitória sérvia por 3 a 1.

Confesso que jamais tinha visto uma diferença tão grande entre duas seleções de alto nível no saque. São números tão impressionantes como alarmantes.

20 da Sérvia contra 2 do BRASIL. O mais impressionante é que todos os titulares da Sérvia fizeram ponto de saque. Destaque para Lisinac com 7.

O que isso significa dizer?

Bem, não é de hoje que o saque é considerado o primeiro ataque no vôlei masculino. Uma seleção de nível médio, que não é o caso da Sérvia, pode equilibrar uma partida e até derrotar uma seleção top se estiver inspirada no dia.

O BRASIL sofreu e apanhou muito em Belgrado.

Tão inconcebível quanto tomar 20 pontos de saque é fazer 2 pontos de bloqueio em 4 sets. Não dá. Lucão passou o jogo zerado, isso mesmo, zerado.

Outra questão preocupante é o estado físico dessa seleção.

Segundo consta, Murilo ficou de fora por causa de um problema no músculo do peitoral. Mas já ??

Todo mundo sabe que o ‘senador’ não suporta mais o ritmo dos treinamentos e a sequência de jogos, agora ser poupado logo na segunda semana de Liga Mundial mostra que a situação é pior do que se imaginava.

Lipe andou rateando e saiu de quadra sentindo a panturrilha. Como assim? Outro?

Maurício Borges até que não foi mal e a seleção deu a (falsa) impressão que reagiria no quarto set. Lisinac não deixou. Quando chegou para o saque decidiu fechar o jogo.

A seleção brasileira parece o time de futebol do Botafogo. 2 jogadores por média deixam o campo contundidos por partida. Incrível. Quando se recuperaram não conseguem ter sequência e retornam para ao departamento médico.

Difícil saber quem vai estar em quadra contra o Irã.

Se depender do rendimento técnico diante da Sérvia Bernardinho poderia trocar a maioria.