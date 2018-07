Seleção masculina dos Estados Unidos terá força máxima na Copa do Mundo

Um dos favoritos ao título da Copa do Mundo do Japão, os Estados Unidos terão força máxima na competição que vale vaga na Olimpíada do Rio em 2016.

O técnico John Speraw fechou a lista com os 14 jogadores:

Os levantadores serão Kawika Shoji, Micah Christenson.

Murphy Troy e o craque Matt Anderson são os opostos. Os atacantes de ponta chamados foram Aaron Russell, Taylor Sander, Paul Lotman e Jayson Jablonsky.

O experiente David Lee e mais Russell Holmes, Max Holt e David Smith são os centrais.

A relação tem ainda os líberos Dustin Watten e Erik Shoji.

Os norte-americanos estreiam na terça-feira contra a Austrália em Hiroshima.

A Rússia é a atual campeã.

Os Estados Unidos não conquistam o título desde 1985.