Seletiva da CBV: as coisas inexplicáveis fazem muito mais sentido

Existem coisas que só acontecem no vôlei brasileiro e na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Senão vejamos:

Os times que disputaram a Superliga B tinham como objetivo ganhar a competição e subir para divisão principal.

Certo?

Na teoria sim, na prática não.

Difícil entender como Botafogo, no masculino, e Cascavel, no feminino, não irão jogar a seletiva. Os dois, apenas como exemplo, foram semifinalistas da Superliga B e simplesmente desistiram de participar da seletiva.

Inexplicável.

Como desistir e abrir mão de uma nova oportunidade de subir?

Só mesmo a falta de planejamento poderia justificar tamanho amadorismo.

Sendo assim, apenas 7 times, 4 no feminino e 3 no masculino, jogarão o torneio. Dos 7 , menos da metade jogou a Superliga B, ou seja, as demais equipes são aquelas que ficaram nas últimas posições na primeira divisão.

O feminino, se nada mudar até lá, será jogado entre os dias 25 e 27 em São José dos Pinhais, Paraná. Além do time da casa, eliminado ainda nas semifinais, São Bernardo, Valinhos e Fluminense lutam por uma vaga na elite.

No masculino o cenário é ainda mais triste.

Juiz de Fora, último colocado na Superliga, será sede e irá disputar um triangular com Maringá e UPIS, de Brasília, que caiu nas quartas de final da Superliga B, entre os dias 28 e 30 de março.

O vencedor ‘joga’ a Superliga 2016/17.

Araraquara, no feminino, e Castro, no masculino, conquistaram a Superliga B e garantiram dentro de quadra o acesso.

É bom lembrar que garantir não significa participar.

É preciso ainda cumprir um rigoroso caderno de exigências, leia-se verba, para entrar em quadra.