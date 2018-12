Sem Drussyla, Rio teria sondado Jaqueline para compor elenco.

A sequência de resultados negativos na Superliga ligou definitivamente o sinal de alerta no Rio, de Bernardinho.

O time que andou capengando no início da competição, sofreu duas derrotas seguidas e ocupa a modestíssima quarta colocação atrás inclusive do recém-promovido Curitiba.

A ausência de Drussyla, lesionada na canela e sem prazo para retornar, é um dos motivos da má campanha.

O blog apurou que o clube sondou na última terça-feira a situação de Jaqueline, ex-jogadora da seleção e de Barueri. A possibilidade de contratar a jogadora foi discutida internamente. Ela recebeu contato por celular há 2 dias, até onde o blog chegou.

O Rio tem pressa em definir a questão porque as inscrições para a Superliga terminam no fim do mês.

Pesa contra a inatividade de Jaqueline, que não joga oficialmente desde março e foi testada nos treinos como líbero por José Roberto Guimarães na seleção.

Ela está com 34 anos e atuou pelo Rio entre 2004 e 2006 quando foi campeã da Superliga.