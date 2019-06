Sem oposta, BRASIL foi longe demais na VNL

O jogo contra a Turquia, derrota por 3 a 2, foi mais uma demonstração que a seleção brasileira jogou a fase de classificação sem oposta.

Yilmaz, que veio do banco, marcou 17 pontos nos 2 sets que atuou. Isso sem contar os sets anteriores que entrou na inversão mas ficou pouco tempo em quadra.

Paula Borgo e Lorenne juntas 13. Paula é aquilo de sempre. Recebeu 15 bolas e rodou 3. Média normal quando a coisa aperta, ou seja, não dá para contar com ela.

Lorenne não fez feio hoje. Não comprometeu, mas não é nem um pouco confiável.

Assim foram as 5 semanas testando de verdade a coluna de Macris. Sim, porque como se não bastasse jogar sem oposta, a levantadora do BRASIL sofreu com o passe instável.

Resumo da ópera:

O terceiro lugar caiu do céu.

Posição surpreendente levando-se em conta o que Zé (não) tinha nas mãos. Agora é deixar de lado as Amandas da vida, trazer Carol e Tandara, outra incógnita, torcer para que Bia continue evoluindo, para que Macris tenha muita paciência, ajustar a recepção e rezar.

Rezar muito para que Gabizinha e Natália estejam inspiradas na China. Todos os jogos.