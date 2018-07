Senado sofre racha e perde força. Murilo está fora da seleção.

Acabou, em parte, a brincadeira da comissão técnica da seleção brasileira.

A lista oficial divulgada pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, não aparece o nome de Murilo. Apenas Thales foi chamado para a posição.

É bem verdade que as coisas podem ainda mudar no decorrer do percurso.

A ausência dele enfraquece o Senado.

Murilo, segundo o blog apurou, foi convocado para a VNL atendendo pedido dos senadores, jogadores que têm grande prestígio e influenciam diretamente nas decisões da comissão técnica.

Só que Murilo não ajudou dentro de quadra, foi engolido por Thales, preterido por Renan e dessa vez, aparentemente, a situação dificilmente será revertida.