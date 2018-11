Seria vergonhoso, mas BRASIL ainda teria uma segunda chance no Pré-Olímpico Continental.

O medo é grande e pelo visto a confiança na seleção feminina despencou após o campeonato mundial disputado no Japão. O descrédito em relação as mulheres é bem maior, mas ainda há quem fique com pé atrás com a seleção masculina.

Muita gente me perguntou nas redes sociais se o BRASIL estaria fora da Olimpíada caso não vença o pré-olímpico mundial. A resposta é (ainda) não.

Seria de fato uma vergonha não passar pelo pré-olímpico mundial enfrentando Bulgária no masculino e República Dominicana no feminino. Sim, porque por mais que os adversários acima mereçam respeito, a fase seja ruim e o time de José Roberto Guimarães tenho feito jogo duro contra o México, ninguém imagina o BRASIL perdendo para Egito ou Porto Rico e Azerbaijão ou Camarões, demais adversários.

Aí é o caso de fechar de vez as portas.

Entenda hoje o cenário:

Só que diante dos números inaceitáveis apresentados e o jejum em 2018, como se trata de jogo único, pode acontecer do BRASIL tropeçar na Bulgária ou República Dominicana.

Ainda assim, por mais vergonhoso que venha a ser, as seleções masculina e feminina teriam uma segunda chance no pré-olímpico continental, uma espécie de repescagem na América do Sul

Aí sim, vida ou morte, ou seja, o vôlei brasileiro terá que ser muito incompetente para ficar fora do jogos olímpicos de Tóquio em 2020 jogando contra as babas do continente.